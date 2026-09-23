(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 23 SET - I carabinieri di Casale Monferrato (Alessandria) hanno arrestato un 24enne di Novara, già noto alle forze dell'ordine, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento - nel corso della notte del 21 settembre - è partito dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112 su una violenta rissa in via Congresso Agrario. I primi ad arrivare sul posto sono stati tre militari, liberi dal servizio e casualmente in zona. Intervenuti per proteggere il 24enne che si trovava a terra aggredito da altri, mentre tentavano di sottrarlo al pestaggio, sono stati a loro volta colpiti dal giovane. Alterato da alcool e droghe, nella foga dell'aggressione, ha dato un pugno al volto di uno dei carabinieri fuori servizio e poi ha opposto resistenza agli operatori della Gazzella arrivati in ausilio. Bloccato, il 24enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale, da cui è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. Più gravi le conseguenze per i carabinieri: prognosi di un mese per la frattura del naso e della mascella a uno; sette giorni per contusioni ai due colleghi del Radiomobile. Illesi gli altri due militari liberi dal servizio. Il novarese, trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale di Alessandria è in attesa del giudizio per direttissima. In corso le indagini per identificare gli altri partecipanti ai disordini, che hanno fatto perdere le proprie tracce. (ANSA).