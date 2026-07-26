(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Tre persone fra 24 e 52 anni sono state arrestate in Veneto per detenzione di materiale pedopornografico con l'aggravante dell'ingente quantità e nella stessa operazione, chiamata Butterfly, altre due persone sono indagate in stato di libertà. Dei tre arrestati, due sono residenti nel Polesine e uno nel veneziano; gli indagati risiedono nel veneziano e nel veronese. L'operazione, che ha avuto origine nell'ambito di una attività di cooperazione internazionale di polizia, è condotta dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica del Veneto, diretta dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, con il coordinamento operativo del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e per la Sicurezza cibernetica, con il supporto delle sezioni operative di Verona, Vicenza e Rovigo. Attività di cyber-investigazione, analisi forense dei flussi telematici, incrocio di dati investigativi e approfondimenti sulle piattaforme utilizzate per la condivisione di materiale illecito, hanno consentito di individuare cinque soggetti, stabilmente inseriti in circuiti virtuali dedicati allo scambio di immagini e video raffiguranti abusi sessuali su minori. Nelle perquisizioni delegate dalla procura di Venezia sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici, il cui contenuto sarà sottoposto ad approfonditi accertamenti di informatica forense per ricostruire integralmente le condotte degli indagati, individuare eventuali ulteriori utilizzatori e verificare possibili collegamenti con circuiti nazionali e internazionali dediti alla diffusione di materiale pedopornografico. (ANSA).