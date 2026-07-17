(ANSA) - SAN GIORGIO DI NOGARO, 17 LUG - Un operaio di 43 anni, residente a Latisana (Udine), è morto nel primo pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. L'allarme è scattato verso le 13. Secondo una ricostruzione - apprende l'ANSA dalla questura di Udine - l'uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che sta eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo salvo inciampare finendo sotto un altro convoglio, in transito e senza passeggeri, che proveniva dalla opposta direzione. L'impatto è stato fatale. Indagini di Polfer e Scientifica. (ANSA).