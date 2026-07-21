(ANSA) - SAN GIORGIO DI NOGARO, 21 LUG - Tre persone sono indagate per omicidio colposo nell'inchiesta sulla morte del lavoratore di 43 anni deceduto il 17 luglio scorso a San Giorgio di Nogaro (Udine) travolto da un treno regionale in transito subito dopo essere sceso dal proprio mezzo di trazione, con cui stava trasferendo materiale rotabile. Si tratta di colleghi e dirigenti della società per cui la vittima lavorava, rispettivamente di 32, 56 e 70 anni. La Procura di Udine ha disposto un accertamento tecnico irripetibile, conferendo l'incarico per l'autopsia al medico legale Antonello Cirnelli. L'esame - in programma venerdì - dovrà chiarire le cause e le circostanze del decesso, con la possibilità di effettuare anche prelievi di campioni biologici e tossicologici, oltre all'acquisizione della documentazione sanitaria ritenuta utile alle indagini. Il procedimento prende origine dagli accertamenti svolti dalla polizia ferroviaria di Cervignano del Friuli. (ANSA).