(ANSA) - VICENZA, 14 LUG - Un agricoltore è stato travolto e ucciso dal trattore. L'incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 7:30, in via Colombara a Barbarano Mossano, comune del Basso Vicentino. A perdere la vita un viticoltore di 62 anni che stava svolgendo dei lavori in un vigneto. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato travolto e schiacciato dal mezzo agricolo, da cui era sceso e che si trovava in una pendenza del terreno. A far scattare l'allarme sono stati i parenti, che non avevano più notizie di lui. I sanitari del Suem 118, arrivati sul posto, hanno constatato la morte dell'uomo. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'accaduto, i carabinieri e i tecnici dello Spisal. (ANSA).