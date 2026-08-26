(ANSA) - BIELLA, 26 AGO - Sono proseguite stamattina le ricerche del ciclista travolto ieri mattina dalla forza dell'acqua del guado di Castelletto Cervo, nel Biellese. Il ciclista all'alba sotto la pioggia era stato notato da un addetto della Protezione civile mentre si avventurava verso il guado in piena. Il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) dei vigili del fuoco ha completato la scansione dell'intero greto del torrente spingendosi fino all'autostrada A4. I volontari del distaccamento di Santhià hanno ispezionato ponti e guadi lungo il Cervo fino al comune di Quinto Vercellese. Al momento non sono state effettuate denunce di scomparsa. Si era ipotizzato anche che il ciclista potesse essere un ospite del centro di accoglienza di Massazza, ma nessun ospite mancherebbe all'appello. (ANSA).