(ANSA) - UDINE, 17 NOV - "In funzione dello scenario descritto, la procedura di soccorso a persona messa a punto è stata corretta". Lo ha affermato Alberto Maiolo, all'epoca comandante dei vigili del fuoco di Udine, testimoniando oggi in aula nel processo per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar, i tre giovani travolti dalla piena del Natisone il 31 maggio 2024. Maiolo, sentito come teste della difesa, ha spiegato che il concetto di "evoluzione sanitaria" non rientra nelle competenze della sala operativa dei vigili del fuoco, incaricata del soccorso tecnico. Ascoltate le telefonate di Patrizia al 112, ha sostenuto che furono inviati i mezzi necessari in base allo scenario descritto. Ha inoltre definito "fuori procedura" la chiamata alla Sores per attivare il suo elicottero, trattandosi in quel momento di un soccorso tecnico e non sanitario. Nel processo sono imputati tre vigili del fuoco e un infermiere della Sores Fvg. (ANSA).