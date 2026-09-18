(ANSA) - SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA), 18 SET - Una donna di 42 anni ha perso la vita stamattina, intorno alle ore 8, in un incidente a Passerella, frazione di San Donà di Piave (Venezia), mentre portava la figlia a scuola. I vigili del fuoco sono arrivati per estrarre la donna, investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana, dal distaccamento di San Donà con l'autogru della sede di Mestre e il personale Suem del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione il medico del 118 ha dichiarato il decesso della donna. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro e per la gestione della viabilità. "Una notizia che lascia sgomenti e profondamente addolorati - ha affermato l'assessore alla Sicurezza di San Donà, Simone Cereser -. Esprimo la mia più sincera vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che le erano vicine, con un pensiero particolare ai figli che si trovano ad affrontare una perdita così drammatica. A tutta la comunità di Passarella va il mio abbraccio e la mia vicinanza in questo momento di immenso dolore". "L'autista, 59 anni e una lunga esperienza alla guida di mezzi pesanti di Veritas, non ha visto la donna nonostante il camion sia dotato di specchi. Sul predellino nel retro del mezzo si trovava anche un operatore di Veritas, che nemmeno lui si è accorto di quanto stava accadendo". Così una nota della società della raccolta rifiuti per cui opera Alisea, l'azienda del camion che ha travolto e ucciso la mamma 42enne a Passarella di San Donà di Piave. "Il camion - prosegue la multiutility - a velocità molto ridotta, stava girando a destra e la signora era sulle strisce pedonali, purtroppo nel cosiddetto 'punto morto'. Il camion, del 2016, è sotto sequestro. Dopo l'incidente l'autista è stato accompagnato al Pronto soccorso, in stato di shock. Le donne e gli uomini di Veritas sono costernati e sgomenti per quanto è accaduto e l'intera azienda si stringe alla famiglia della signora in questo tragico momento". (ANSA).