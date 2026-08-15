(ANSA) - ANDORA, 15 AGO - È morto, in seguito ai gravi traumi riportati, un 85enne rimasto schiacciato dal suo stesso trattore nel territorio comunale di Andora (Savona), in località Divizia. Secondo quanto appreso l'anziano stava lavorando la terra, quando, poco dopo le 11, il trattore si è ribaltato e lui è rimasto incastrato sotto il pesante mezzo agricolo. Immediato l'intervento dei soccorsi con ambulanza e automedica inviate dal 118, vigili del fuoco che hanno allertato l'elisoccorso Drago e i carabinieri di Alassio. Nonostante i tentativi dei soccorritori i medici hanno solo potuto constatare il decesso. (ANSA).