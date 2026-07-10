(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Cantieri notturni e potenziamento del personale. Sono le misure predisposte da Autobrennero per fronteggiare i flussi di traffico che caratterizzano la stagione estiva. La società, inoltre, mette a disposizione sul proprio sito previsioni aggiornate del traffico, suddivise per fasce orarie. Saranno 18 - informa una nota - le giornate caratterizzate da bollino nero di qui a settembre, sette delle quali, più critiche, interesseranno contemporaneamente la carreggiata nord e quella sud: 19 e 26 luglio, 1, 16, 22, 23 e 30 agosto. "La precisione dei nostri modelli previsionali ci permette di offrire agli utenti informazioni tempestive e affidabili: si tratta di un servizio che contribuisce non solo a rendere il viaggio più agevole, ma anche a sostenere la mobilità verso territori nei quali il turismo rappresenta una risorsa fondamentale", commenta l'ad di A22 Diego Cattoni. (ANSA).