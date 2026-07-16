(ANSA) - BRESCIA, 16 LUG - Un presunto traffico internazionale di rifiuti destinati al Pakistan e ad altri Paesi europei è al centro di un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia che dalle prime ore di oggi ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di diversi indagati. L'operazione è condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Brescia con il supporto dei reparti di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di traffico transnazionale di rifiuti. I dettagli dell'inchiesta saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11 al Comando provinciale dei Carabinieri di Brescia. (ANSA).