(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Due latitanti, uno coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, l'altro accusato di ricettazione e riciclaggio sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli rispettivamente in Polonia e in Spagna. I due ricercati sono stati individuati grazie a indagini coordinate dalla procura generale partenopea a cui ha partecipato anche la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Fast. Si tratta di Rafal Pischinger, di origini polacche, ricercato dal 2020 e rintracciato a Cracovia: deve scontare una pena di anni 10 di reclusione. L'uomo è stato condannato con l'accusa di essere il corriere di una banda di narcotrafficati che importava eroina dalla Turchia all'Italia. L'altro ex latitante è Antonio D'Aniello, ricercato dal 2023: aveva trovato rifugio a Palma di Maiorca, in Spagna, dove si era stabilito. Deve scontare una condanna a 6 anni, 6 mesi e 21 giorni di reclusione e al pagamento di una multa di 4mila euro per ricettazione e riciclaggio. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure di estradizione. (ANSA).