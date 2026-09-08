(ANSA) - LONDRA, 08 SET - Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio mentre gli atterraggi procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come lo scalo di East Midlands, mentre Manchester avverte di possibili ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey, dove sono stati segnalati ritardi e disagi. (ANSA).