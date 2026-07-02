(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Berisha, l'albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale nel quale la sera del 22 giugno scorso, a Peschiera Borromeo, nel Milanese, è morto l'agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile. Stamattina il giovane è stato scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico, come disposto dalla gip di Milano Giulia Masci. Una volta a casa, gli investigatori della Polizia locale e della Squadra Mobile monzese lo hanno riportato in cella per l'aggravamento della misura cautelare disposta dal gip di Brescia dove è a processo per traffico di droga. (ANSA).