(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 03 AGO - Torna il volto del Papa sulle monete. Non c'era dal 2017, cioè da quando Papa Francesco aveva deciso che sulle monete in euro non fosse più raffigurato il suo volto. La nuova serie divisionale di monete vaticane, la prima del pontificato di Papa Leone XIV, si ispira direttamente - spiega il Governatorato - allo stemma del Pontefice, riprodotto in copertina con un effetto "gesso" e reso in rilievo su un fondo avorio, mentre un blu intenso caratterizza le iscrizioni e gli elementi grafici di risalto, richiamando i colori dei due campi araldici dello stemma pontificio. Le monete presentano un'alternanza tra effigie del Pontefice e stemma pontificio: l'effigie compare sui tagli maggiori, lo stemma su quelli minori. (ANSA).