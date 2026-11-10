(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Dopo oltre vent'anni torna il Premio Romeo ed Enrica Invernizzi, lo storico riconoscimento alla ricerca conosciuto come il "Nobel italiano". La Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi rilancia il premio, questa volta a livello mondiale con una dotazione di 1 milione di euro. La prima edizione del nuovo corso internazionale, prevista nel 2027, sarà dedicata alle scienze agroalimentari e, in particolare, al tema de "I microbiomi per l'agricoltura". Possono candidarsi ricercatori e ricercatrici di tutto il mondo di età inferiore a 50 anni. Il premio - viene spiegato in un comunicato sulla presentazione di oggi a Milano - nasce con l'obiettivo di sostenere ricerca di alto livello e generare nuove conoscenze e tradursi in applicazioni concrete. Non è pensato come un riconoscimento alla carriera, ma uno strumento pensato per accelerare il lavoro scientifico e favorire il passaggio dalla ricerca all'innovazione. "Con il rilancio del Premio Invernizzi vogliamo sostenere una ricerca capace di generare conoscenza e trasformarla in soluzioni concrete. I microbiomi sono una frontiera scientifica che unisce agricoltura, ambiente, salute e sicurezza alimentare. Comprenderli meglio può aiutarci a produrre in modo più efficiente, usare meglio le risorse e rendere i sistemi agricoli più resilienti. Con questo premio vogliamo offrire a ricercatori e ricercatrici in una fase di forte sviluppo della propria attività scientifica risorse e opportunità per far avanzare la ricerca e produrre un impatto reale", spiega il prof. Giuseppe Bertoni, presidente della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi. "Le comunità microbiche presenti in agricoltura riguardano suoli, piante e animali - si legge nella nota - . Il loro ruolo è fondamentale per la fertilità del suolo, l'assorbimento dei nutrienti, la resistenza alle malattie e agli stress ambientali, con importanti effetti sulla salute di piante e animali. Comprenderne meglio il funzionamento può aiutare a rendere l'agricoltura più efficiente e resiliente, riducendo dove possibile l'uso di fertilizzanti e agrofarmaci e favorendo un migliore impiego delle risorse naturali. La sfida della ricerca è trasformare queste conoscenze in soluzioni affidabili e applicabili sul campo". (ANSA).