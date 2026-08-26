(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Dopo una brevissima tregua il grande caldo torna ad investire l'Italia, soprattutto al Centro-Sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che venerdì 28 agosto raggiungerà il picco, con 8 città bollino rosso. Prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Nove le città in arancione (effetti negativi sulla salute della popolazione più suscettibile): Ancona, Bologna, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Andrà meglio nel Centro-Nord che si aggiudicano la maggior parte dei bollini gialli e verdi. E' stato di pre-allerta, infatti, per Bolzano, Brescia, Genova, Napoli, Venezia Verona. Nessun rischio solo per 3 città: Milano, Torino, Trieste sono in verde già da oggi e vi rimangono fino al 28 agosto. Oggi e domani solo Campobasso e Palermo si tingono di rosso, mentre Bari, Cagliari, Latina, Messina, Reggio Calabria e Roma sono arancioni. In giallo, sempre per due giorni, Civitavecchia, Frosinone e Napoli. Passano dallo stato di preallerta della giornata odierna all'arancione domani Ancona e Firenze. E se oggi la maggior parte (11) delle città (Bologna, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Pescara, Torino, Trieste, Venezie, Verona, Viterbo) non corre nessun rischio, domani scenderanno a 5. Passano, infatti, in giallo Bologna, Bolzano, Brescia, Pescara, Verona e Viterbo. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero e il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane. (ANSA).