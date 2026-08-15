(ANSA) - VICENZA, 15 AGO - Ha ripreso vigore oggi l'incendio che per due giorni ha imperversato sul Monte Formiga, tra i comuni di Crespadoro (Vicenza) e Selva di Progno (Verona), ai confini tra le due province, con la distruzione di diversi ettari tra pascolo e le pendici del bosco. Le fiamme erano state domate, ma come temevano i pompieri e i volontari della Protezione civile che avevano operato sul posto e che ora sono tornati, il fuoco ha continuato a propagarsi sotto terra, a causa della forte siccità, interessando lo strato d'erba non visibile e le radici di arbusti e piante. Il nuovo allarme è scattato all'alba, appena fatto chiaro, quando da lontano sono state notate diverse colonne di fumo, che si alzavano da posizioni diversi. Sul posto in azione anche un elicottero, che ha effettuato numerosi lanci di acqua (ANSA).