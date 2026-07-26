(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Successo per la prima volta al mondo di un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina (la macula) da un occhio all'altro di una paziente. La donna ha così recuperato la vista dopo oltre cinque anni di totale cecità. "Finora il trapianto contemporaneo del segmento anteriore era stato eseguito una sola volta al mondo dal professor Vincenzo Sarnicola e dal sottoscritto, qui alle Molinette. Mai era stato possibile trapiantare la zona centrale della retina", spiega il professor Michele Reibaldi, che dirige l'équipe della Clinica Oculistica universitaria dell'ospedale Molinette. (ANSA).