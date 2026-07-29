(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Torna dall'11 settembre al 30 ottobre il Festival dell'Accoglienza, promosso dall'Arcidiocesi di Torino, dalla Pastorale dei Migranti e dall'Associazione Generazioni Migranti. La sesta edizione, intitolata "La mitezza è disarmante. Un'altra idea di coraggio", propone oltre 100 eventi con più di 160 ospiti tra incontri, spettacoli, concerti, mostre, cinema e laboratori dedicati ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione, del dialogo e dei diritti. "Abbiamo scelto di riflettere sulla mitezza come risposta a un clima sempre più segnato da aggressività, divisioni e linguaggi violenti", spiega Sergio Durando, referente della Pastorale Migranti. Tra gli appuntamenti in programma figurano incontri dedicati al dialogo tra cristianesimo e islam, al conflitto israelo-palestinese e alla Siria, oltre a confronti su sicurezza, diritto umanitario e società plurale con ospiti come Franco Gabrielli, Chiara Saraceno, Gustavo Zagrebelsky, Andrea Riccardi, Nico Piro e il cardinale Roberto Repole, che il 29 ottobre dialogherà con Gabriella Caramore sul tema della mitezza. Il Festival ricorderà inoltre i 35 anni dello sbarco della nave Vlora e il centenario dell'arrivo dei primi migranti cinesi in Piemonte. L'inaugurazione sarà dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco, con una meditazione teatrale sul Cantico delle Creature curata dalla compagnia PoEM con la regia di Gabriele Vacis. (ANSA).