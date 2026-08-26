(ANSA) - TERNI, 26 AGO - Al rientro in casa, una donna ha trovato il pavimento del salotto crollato nel sottostante rifugio antiaereo della secondo guerra mondiale che sembra nessuno conoscesse. E' successo a Terni nella centralissima via Fratini. I vigili del fuoco hanno spiegato che la voragine non ha causato problemi alle persone in quanto l'immobile non era in quel momento abitato. Alla squadra intervenuta, dopo le verifiche, non è rimasto altro che dichiarare inagibile la palazzina, coinvolgendo tre famiglie, la proprietaria del soggiorno, quella attigua e quella del primo piano. La presenza del rifugio sembra non fosse non segnalata. (ANSA).