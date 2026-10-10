(ANSA) - TORINO, 10 OTT - "Per noi il 7 ottobre rappresenta una giornata di resistenza. Non vogliamo che venga inteso come una giustificazione o come una giornata che viene manipolata dall'informazione pubblica senza riconoscere la storicità del colonialismo sionista sulla Palestina, che ha prodotto diversi momenti di resistenza da parte del popolo palestinese". Lo ha detto Sara, una delle portavoci del coordinamento Torino per Gaza, durante il corteo pro Palestina che si sta svolgendo nel capoluogo piemontese. "Dentro la storia della resistenza palestinese, oltre alle diverse intifade, va inserito anche il 7 ottobre come una giornata nella quale il popolo palestinese ha rotto un muro che da vent'anni lo teneva imprigionato in uno stato di apartheid e ha dato vita a un movimento di rivoluzione e di resistenza globali", ha aggiunto. (ANSA).