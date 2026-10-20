(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Dopo una serie di interventi del valore di 9,5 milioni del Pnrr, una scuola storica di Torino, la primaria Boncompagni, nota per essere la probabile fonte di ispirazione per Edmondo de Amicis per il Libro Cuore, si presenta oggi rinnovata negli spazi e resa più sicura, funzionale ed efficiente. Il taglio del nastro questo pomeriggio "Come amministrazione - ha detto il sindaco, Stefano Lo Russo, al taglio del nastro di questo pomeriggio - abbiamo deciso di investire una parte importante delle risorse europee del Pnrr nell'edilizia scolastica, consapevoli di come le nostre scuole svolgano un ruolo importantissimo nelle vite di bambine e bambini e delle loro famiglie". "La scuola - ha aggiunto - è il primo luogo in cui facciamo rete di comunità a livello territoriale e mettere a disposizione spazi sicuri, curati e piacevoli è un investimento per gli studenti e le studentesse di oggi e per tutti quelli che verranno". L'assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno ha poi sottolineato che "è stato un intervento importante, atteso e fortemente voluto, perché sapevamo quanto questa scuola fosse cara alla sua comunità e quanto meritasse di tornare a essere un luogo adeguato alle esigenze di chi la frequenta". (ANSA).