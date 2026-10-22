(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Dagli studenti delle scuole superiori ai collettivi universitari, fino ai movimenti per il diritto alla casa. Saranno diverse le realtà che parteciperanno sabato alla manifestazione contro il riarmo organizzata a Torino dal coordinamento 'Torino è contro il riarmo', che vede gli autonomi del centro sociale Askatasuna, sgomberato il 18 dicembre scorso, tra i principali promotori. L'appuntamento è alle 15 in piazza Castello, ma al momento non è stato ancora presentato in questura un preavviso con il percorso del corteo. L'attenzione sull'ordine pubblico è alta, anche dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti sabato scorso proprio nel capoluogo piemontese, a margine di una manifestazione contro il carovita. Gli studenti delle scuole superiori si ritroveranno alle 14 in piazza Arbarello per raggiungere successivamente piazza Castello. Da Palazzo Nuovo partiranno invece gli universitari e i collettivi. A quanto si apprende, l'intenzione è quella di far convergere tutti i gruppi nella piazza, da dove dovrebbe partire il corteo, per poi tornare nello stesso luogo al termine della manifestazione. Intanto il Movimento 17 ottobre, nato sull'onda delle recenti mobilitazioni, ha annunciato su Instagram per lo stesso giorno iniziative anche a Torino oltre ad altre sette città, tra cui Milano, Bologna e Roma. La manifestazione, la prima a Torino dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto sicurezza, era stata annunciata all'inizio di ottobre, prima che la mobilitazione nelle scuole portasse a una serie di occupazioni e di cortei. (ANSA).