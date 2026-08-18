(ANSA) - WASHINGTON, AUG 18 - Meta Platforms segna un tonfo del 3,53% a Wall Street, scivolando a 548,89 dollari, nel giorno dell'inizio del processo sulle accuse di favorire comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti. Se il New Mexico ha tracciato la strada per affrontare Meta, la California potrebbe determinarne le sorti sui cambiamenti cruciali per Facebook e Instagram, le due app guida di Meta, oltre gettare le basi per mega risarcimenti. Oggi sono in programma le arringhe iniziali del processo che vede il procuratore generale della California, Rob Bonta, tra i promotori dell'azione legale contro Meta: il procedimento, però, vede coinvolta una coalizione di 29 procuratori generali statali in un'azione congiunta avviata nel 2023. A sostenere l'accusa saranno i legali in rappresentanza di California, Colorado, New Jersey e Kentucky. La posta in gioco è altissima, mentre autorevoli esponenti delle istituzioni di tutto il Paese premono perché Meta risponda delle presunte violazioni di leggi federali e statali, tra cui il 'Children's Online Privacy Protection Act'. (ANSA).