(ANSA) - TORINO, 23 NOV - È stato convalidato il fermo di Daniele Leo, il dipendente del Manhattan Pub di Torino accusato dell'omicidio del titolare Francesco Zangari, 66 anni, trovato morto venerdì mattina nel cortile sul retro del locale di via Giachino 46. L'uomo, che compirà 44 anni a dicembre, durante l'interrogatorio davanti alla gip Alessandra Salvadori si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee e si è detto dispiaciuto di quanto accaduto, visto che per lui Zangari, noto a tutti come Franco, non era solo il suo titolare, "ma anche un amico". A riferirlo è l'avvocato di Leo, Edoardo Zambardi, che questa mattina, intorno alle 11, si è recato nel carcere Lorusso e Cutugno per incontrare il suo assistito. Nelle prossime ore il legale dovrà valutare se presentare ricorso al tribunale del riesame. Sul movente gli inquirenti stanno vagliando ogni ipotesi, anche quella che ultimamente ci fossero stati attriti sul lavoro. Nel corso delle indagini, coordinate dalla pm Lisa Iovane, la squadra mobile ha perquisito l'abitazione del fermato, sequestrando quaderni e agende con appunti. Secondo quanto ricostruito finora, la mattina dell'omicidio c'è stata una discussione tra Zangari e il dipendente, degenerata in una violenta colluttazione proseguita nel piazzale sul retro del pub. Qui Franco è caduto a terra ed è stato colpito ripetutamente con calci e pugni da Leo. Dettagli che al momento potrebbero essere chiariti dall'autopsia, che non è stata ancora disposta. (ANSA).