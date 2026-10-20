(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Potrà tornare al lavoro il poliziotto indagato per lesioni aggravate in relazione al ferimento di Marco Basoccu, ultrà della Juventus che sarebbe stato colpito da un lacrimogeno durante gli scontri prima del derby con il Torino del 24 maggio scorso. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Torino, che ha revocato la misura cautelare della sospensione dal servizio per un anno. I giudici hanno accolto parzialmente la richiesta dei difensori dell'agente, gli avvocati Paolo Chicco e Lucetta Gai, respingendo invece quella della Procura, che aveva chiesto un aggravamento della misura cautelare con gli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso, il poliziotto potrà riprendere servizio negli uffici, con mansioni amministrative, come aveva lui stesso richiesto. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Paolo Scafi, intanto prosegue: nelle scorse settimane è stato disposto un incidente probatorio per analizzare il cappello sequestrato a Basoccu e verificare l'eventuale presenza di tracce di gas. La difesa del poliziotto ha inoltre chiesto nuovi accertamenti sulla ferita alla testa dell'ultrà, per stabilire se sia compatibile con l'impatto di un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo, e l'esame del proiettile recuperato vicino al tifoso. Gli esiti sono attesi nelle prossime settimane. Lo scorso 6 ottobre per gli scontri di maggio la Digos aveva eseguito ventidue misure cautelari con divieto di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una quatantina invece i provvedimenti Daspo per ultras granata e bianconeri. (ANSA).