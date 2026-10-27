(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Restano "gravissime" sebbene stabili le condizioni di Mario Spedaliere, il tifoso 34enne vittima di un agguato ultrà e colpito alla testa probabilmente con una mazza da baseball al termine della partita valida per il campionato di Eccellenza tra Puteolana e Portici. L'uomo è ricoverato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove è giunto con un grave trauma cranico. Il paziente - recita il bollettino emesso stamattina - successivamente all'intervento neurochirurgico effettuato in urgenza nella giornata di ieri dall'equipe di Raffaele De Falco, è in stato di sedazione profonda e seguito dal team della rianimazione dedicato alla neurochirurgia. Lo stato della ferita e l'evoluzione della lesione sono monitorate in modo regolare con Tac effettuate ad intervalli regolari. (ANSA).