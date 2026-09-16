(ANSA) - BELGRADO, 16 SET - L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaci è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'uanità, commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000, presso le Camere specializzate per il Kosovo (Ksc) all'Aja, dove ha subito il processo. Thaci "era a conoscenza" dei crimini commessi dai miliziani dell'Uck contro gli "oppositori" e albanesi "collaborazionisti", e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice Robert Smith III. (ANSA).