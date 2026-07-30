(ANSA) - PALERMO, 30 LUG - "Quando ero già a circa 400 metri di distanza ho visto alzarsi una grande nuvola bianca di fumo. Non ho sentito alcun boato, ma ho capito subito che era successo qualcosa di grave". Lo afferma una delle clienti di una delle attività commerciali del palazzo crollato nel rione Pistunina di Messina, La donna, ancora sotto choc, parlando con Gazzettadelsudonline, dice di "sentirsi una miracolata: ero in quel negozio appena due minuti prima dell'incidente". "Ero da Viola e con me- aggiunge - c'erano almeno una ventina di persone all'interno del negozio, tutte impegnate a fare acquisti". Prima di uscire dal negozio aveva anche scambiato alcune parole con la titolare dell'attività. "Stavamo parlando delle vacanze che avrebbero dovuto fare a breve - ricorda - ripensandoci adesso, mi vengono i brividi". Tante persone si affollano attorno alla palazzina di tre piani crollata. Lacrime, urla pianti tra i parenti. Tra loro Sakira, originaria dello Sri Lanka, che non riesce più a mettersi in contatto con il fratello. "È tra i dispersi - dice - è andato a lavorare alle 15 e fino ad ora non lo abbiamo più visto. C'erano altre persone" (ANSA).