(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Le scosse sono state fortissime e ravvicinate, appena la terra ha iniziato a tremare molti palazzi sono crollati, palazzi di molti piani e densamente abitati. Molti erano in casa perchè era un giorno festivo. C'è ancora panico e paura. Gli edifici che non hanno ceduto hanno danni strutturali, moltissimi non hanno più una casa". Così Antonella Pinto, avvocato italo venezuelano residente a Valencia, racconta all'ANSA i terribili attimi del sisma che ha sconvolto il paese. (ANSA).