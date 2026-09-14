(ANSA) - VENEZIA, 14 SET - Nella laguna di Venezia sono riprese di prima mattina, e andranno avanti fino al tramonto, le ricerche di Gabriella Querino, la donna di 26 anni dispersa da sabato mattina, dopo l'incidente nel canale Tessera che è costato la vita a suo marito Sean Michieli, di 25 anni. Davanti all'isola di Tessera sono al lavoro i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Venezia, assistiti da un'imbarcazione giunta da Padova dotata di un sonar per scandagliare il fondale. All'opera anche l'elicottero dei pompieri. Presenti inoltre i Carabinieri a presidio dell'area: quel tratto, che porta all'aeroporto, è a percorrenza veloce. (ANSA).