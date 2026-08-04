(ANSA) - PISA, 04 AGO - Una scossa di magnitudo 4.3 e una profondità di 8 km è stata registrata stamani alle 10:15 dall'Ingv con epicentro a 7 chilometri a ovest di Pisa. La scossa è stata avvertita in tutto il nord della Toscana, nelle province vicine di Lucca e Massa Carrara, e anche fino a quella di Firenze. Verifiche in corso con il sistema regionale. Negli uffici pubblici del centro d Pisa decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. "Centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze 112 a seguito della forte scossa, con molte persone scese in strada - scrive il governatore Eugenio Giani sui social -. Al momento nessuna segnalazione di feriti. In corso alcune evacuazioni nella zona a scopo precauzionale". Pochi giorni fa, nella notte tra il 30 e il 31 luglio alle 1.30, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 era stata registrata dall'Ingv sempre nel territorio pisano, con epicentro a 3 km dal comune di San Giuliano e a 4 da quello di Pisa. Nessun danno registrato a persone o cose. (ANSA).