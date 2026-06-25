(ANSA) - CARACAS, 24 GIU - Il sindaco del municipio di Chacao, distretto est della capitale venezuelana Caracas, ha confermato l'esistenza di vittime per il crollo di numerosi edifici nel distretto est della capitale Caracas a causa della forte scossa di terremoto che ha colpito oggi il Paese. "Si, ci sono vittime", ha affermato Gustavo Duque parlando all'emittente Telesur, senza precisare il numero dei morti. "In questo momento siamo impegnati nei soccorsi, abbiamo già ritrovato 18 persone e speriamo di trovarne di più", ha aggiunto, sottolineando che nella zona sono crollate diverse palazzine. (ANSA).