(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 17 LUG - "Sulla base delle informazioni analizzate e delle osservazioni sul livello del mare lungo la costa pacifica messicana e le coste in prossimità dell'epicentro del terremoto, non si prevedono variazioni significative. Pertanto, l'allerta tsunami per la costa pacifica messicana, emessa in seguito al terremoto di magnitudo 7.4 localizzato a 135 chilometri a sud-ovest di Ciudad Hidalgo, Chiapas, è stata revocata". Lo riferisce il ministero della Marina del Messico in un comunicato pubblicato su X. "La Marina messicana monitora costantemente le condizioni del mare e rimane vigile per informare tempestivamente il pubblico di eventuali cambiamenti", conclude la nota. (ANSA).