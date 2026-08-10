(ANSA) - BOGOTÀ, 10 AGO - Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito la Colombia, con epicentro nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del Paese. Il sisma, registrato a una profondità di 82 chilometri, è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Al momento non sono state segnalate vittime né danni a edifici e infrastrutture. Le autorità stanno tuttavia effettuando le prime verifiche nelle aree maggiormente interessate e non escludono che possano emergere conseguenze nelle prossime ore. (ANSA).