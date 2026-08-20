(ANSA) - LIMA, 20 AGO - Un terremoto di magnitudo 6,7 sulla scala Richter ha colpito il dipartimento di Ayacucho in Perù. Secondo dati dell'istituto americano U.S. Geological Survey, l'epicentro sarebbe localizzato a 38 chilometri a nord-ovest della cittadina di Upahuacho. Secondo l'Istituto Geofisico del Perù il sisma sarebbe invece di magnitudo 7,2 con epicentro a 35 chilometri a nord della località di Coracora e a 108 chilometri di profondità. Il Centro operativo nazionale per le emergenze ha riferito che "è stato avvertito come moderato o forte in diversi dipartimenti", mentre la Direzione Idrografica e di Navigazione della Marina peruviana ha già escluso il pericolo di uno tsunami lungo la costa peruviana. (ANSA).