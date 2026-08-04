(ANSA) - PISA, 04 AGO - Una nuova scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione a Pisa: Ingv ha registrato una magnitudo di 3.2 alle 13.04 con epicentro a 5 km dalla citta, a una profondità di 11 km. Dalla prima scossa delle 10:15 di 4.3 Ingv ha registrato altre otto scosse, tra cui quella di 3.2 delle 13:04 preceduta alle 12:47 da una di magnitudo 2.3, con epicentro sempre a pochi km da Pisa. Le altre scosse registrate hanno avuto una magnitudo tra 0,9 e 1,7, L'ultima registrata è alle 13:18, pari a 1,2 di magnitudo. (ANSA).