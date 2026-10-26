(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "La grande parte dei ragazzi e delle ragazze che ha dato vita alle recenti manifestazioni nelle nostre città e in altre città europee è minorenne. È dunque compito degli adulti, a cominciare da genitori, insegnanti ed educatori, ascoltare, accogliere, rispondere alle loro istanze e accompagnarle, ma anche risvegliare le loro coscienze sul rischio che vi sia qualcuno che intende trasformare le loro legittime proteste in atti di propaganda o di guerra ibrida". A sostenerlo è Marina Terrragni, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza riferendosi agli incidenti avvenuti in molte città durante i cortei. "Chiunque, infatti, può usare social e app di messaggistica - aggiunge - per indirizzare e porsi alla guida di un movimento spontaneo e privo di responsabili organizzativi trasformando i ragazzi e le ragazze in un'armata inconsapevolmente a disposizione di istanze che poco o nulla hanno a che vedere con i contenuti delle loro proteste. Non a caso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di 'soggetti inediti' sui quali 'occorre un'analisi intelligente e approfondita' e va 'elaborata un'attenta vigilanza'". "Nella fiducia che gli inquirenti accertino in tempi stretti se vi sia qualcuno che agisce per promuovere il caos nelle nostre società - sottolinea Terragni -, i ragazzi e le ragazze vanno informati della possibilità di essere usati come lumpenproletariat europeo al servizio di interessi anche ben lontani da loro, quando non diametralmente opposti ai loro obiettivi". "Anche perché - puntualizza la Garante - i ragazzi e le ragazze che vivono in alcune realtà eventualmente interessate a realizzare il caos, spesso godono di molti meno diritti e libertà rispetto a quelli garantiti dal nostro modello sociale". La Garante conclude augurandosi "il massimo impegno di tutti, in una logica bipartisan, per ascoltare i giovani ma anche per sensibilizzarli su questi temi in un momento storico-politico tanto complesso". (ANSA).