(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Dare un volto alla biodiversità attraverso otto storie: sono quelle dei protagonisti del claim 'Biodiversity - Be Diversity', che raccontano il tema al centro della 16/a edizione di Terra Madre al Salone del Gusto, in programma a Torino dal 24 al 27 settembre. Volti e storie di produttori, allevatrici, cuoche, giovani attivisti e rappresentanti delle comunità indigene provenienti da tutto il mondo, in particolare da Bolivia, Messico, Brasile, Italia (da Sicilia e Liguria), Kenya, Ucraina e Indonesia, che ogni giorno custodiscono varietà agricole, saperi, tradizioni e culture alimentari, dimostrando che la biodiversità vive nelle scelte quotidiane di chi lavora per costruire un futuro più buono, più pulito e più giusto per tutte e tutti. "Essere biodiversità - spiegano gli organizzatori - significa valorizzare le differenze, proteggere la pluralità della vita e contribuire alla costruzione di un sistema alimentare più buono, pulito e giusto". Un messaggio che prende forma in questa campagna visiva dove si intrecciano fotografie dei Presìdi Slow Food e dell'Arca del Gusto con i ritratti di chi ogni giorno tutela e valorizza questi patrimoni nei campi, nelle cucine, nei territori e nelle comunità. (ANSA).