(ANSA) - ROMA, 13 AGO - A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre: 32,5 TWh, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo fa sapere Terna, spiegando che il risultato è stato sostenuto da temperature eccezionalmente elevate, che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco annuale della domanda, pari a circa 58 GW il 15 luglio (+4,5% rispetto al picco del 2025). Si conferma l'andamento positivo dei consumi industriali: secondo le elaborazioni di Terna sull'indice Imcei, che prende in esame i consumi industriali di circa 1.000 imprese 'energivore', a luglio il dato è in aumento del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel periodo gennaio-luglio 2026 l'indice evidenzia una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Prosegue, inoltre, la crescita della produzione fotovoltaica (6,7 TWh, +20,6% rispetto a luglio 2025), principalmente guidata dall'aumento della capacità installata: +3.791 MW da gennaio a luglio 2026, +6.874 MW rispetto a luglio 2025. Complessivamente, le fonti rinnovabili hanno coperto il 41,5% del fabbisogno. (ANSA).