(ANSA) - VENAUS, 02 AGO - Si è conclusa in poco più di mezz'ora l'identificazione dei militanti No Tav che stamane hanno lasciato il presidio di Venaus, dove erano giunti giovedì scorso a seguito del divieto prefettizio di campeggio a Susa, dove era stata prevista la quattro giorni. La polizia ha filmato volti e documenti degli occupanti delle auto - una trentina -, ha dato una rapida occhiata negli abitacoli, poi ha lasciato passare. Le uscite della provinciale 210 verso Susa e Mompantero erano presidiate dal reparto mobile schierato, che ha fatto transitare solo le persone identificate, che sono circa centoventi. (ANSA).