(ANSA) - BARI, 18 SET - Un 15enne barese è stato arrestato dalla polizia a Bari con le accuse di tentato omicidio pluriaggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, perché ritenuto uno dei presunti responsabili dell'aggressione avvenuta tra il 2 e il 3 luglio scorsi ai danni di un finanziere. Secondo quanto ricostruito, il militare era fuori servizio quando è intervenuto in via Papa Benedetto XIII, strada del rione Carrassi, per sventare il furto di un'auto. Nonostante si fosse qualificato come esponente delle forze dell'ordine, sarebbe stato circondato da una quindicina di persone, tra cui alcuni minorenni, che l'avrebbero colpito con pugni, calci e colpi inferti anche con una pedana in legno e telai di porte, indirizzati verso testa, nuca, volto, collo, addome e schiena, proseguendo anche dopo la caduta al suolo e fino alla perdita di coscienza della vittima, provocando ferite giudicate guaribili in 52 giorni. Per il pestaggio lo scorso 11 settembre era già stato arrestato un 42enne. Utili alla ricostruzione della vicenda sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli accertamenti investigativi continuano per identificare gli altri componenti del gruppo. (ANSA).