(ANSA) - TRIESTE, 12 SET - Un uomo, di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'Esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza (condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa) si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria Alessandra D'Aversa, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Lo riportano i quotidiani del Gruppo Nem. Un carabiniere e un poliziotto, presenti in aula come testi di un altro processo, sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip, in programma questa mattina. Il pubblico ministero Giorgio Milillo procede per l'ipotesi di reato di tentato omicidio, precisano i quotidiani Nem. (ANSA).