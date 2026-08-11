(ANSA) - BOLOGNA, 11 AGO - Un uomo di 59 anni, capo-scout è morto, nel primo pomeriggio, a Bosco di Corniglio, nel Parmense, sul Monte Tavola in località Costa degli Spini. L'uomo ha perso la vita dopo che uno scout sui 13-14 anni, membro di un gruppo in escursione sull'Appennino parmense, era caduto in una scarpata. A quanto si è appreso, nel tentativo di soccorrerlo, sarebbe caduto a sua volta. Non è ancora chiaro se l'uomo sia deceduto per le ferite riportate o se possa essere stato colto da malore. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Saer-Soccorso Alpino, l'Eliparma, l'Elipavullo, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il minore è stato condotto in codice di media gravità all'ospedale di Parma con l'elicottero del 118. (ANSA).