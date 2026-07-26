(ANSA) - SAN VINCENZO (LIVORNO), 26 LUG - Un senza fissa dimora, 42 anni originario della Spagna, è rimasto ferito stasera da un colpo di pistola sparato da un vigile urbano a San Vincenzo (Livorno). E' successo davanti al supermercato Coop, in via Biserno. Il senzatetto è stato colpito all'addome. Secondo testimoni, il ferito avrebbe dato in escandescenze ed avrebbe minacciato le persone con un grosso coltello, quindi è intervenuta una pattuglia della polizia locale per calmarlo. Quando gli si sono avvicinati, il 42enne ha tentato di accoltellarli e uno degli agenti si è difeso e ha sparato. Il 118 lo ha portato con l'elisoccorso all'ospedale di Pisa in condizioni stabili. Non risulta in pericolo di vita. In base a prime ricostruzioni l'agente del Comune di San Vincenzo si sarebbe difeso proprio dal tentativo di aggressione con il coltello che l'uomo stava impugnando mentre andava contro di lui per colpirlo. Secondo quanto emerge, il 42enne era in forte stato di agitazione ed aveva cominciato a infastidire i clienti già dentro il supermercato. I due agenti della polizia locale sono intervenuti cercando di calmarlo, ma lui ha reagito tirando fuori un grosso coltello e tentando di accoltellare uno di loro. Gli agenti sono comunque riusciti a portarlo fuori dal centro commerciale, nel posteggio, ma qui l'uomo, anzichè calmarsi, avrebbe tentato una seconda volta di accoltellare il solito vigile. Stavolta l'agente, vedendo minacciata seriamente la propria incolumità, ha estratto la pistola di ordinanza e ha sparato un colpo verso il basso, prendendolo all'addome. Il sindaco Paolo Ricucci è stato avvisato e si è recato al supermercato per rendersi direttamente conto della situaziuone e per sincerarsi delle condizioni del ferito. Sul posto polizia di Stato e carabinieri per gli accertamenti. (ANSA).