(ANSA) - MILANO, 21 SET - Ci sono due indagati nell'inchiesta aperta oggi dalla Procura di Milano che riguarda gli episodi di tensione che si sono verificati la scorsa settimana a Rozzano. Le accuse sono, come già ipotizzato dai carabinieri in una informativa depositata sue giorni fa, percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Il fascicolo iscritto stamane dal procuratore Marcello Viola, che coordina l'indagine assieme a un pm che si occupa di antiterrorismo. Gli accertamenti, oltre ai pestaggi di due persone originarie del Maghreb e l'eventuale fenomeno delle 'ronde' e della 'giustizia fai da te', intendono far luce sul giro dello spaccio di droga nel comune del Milanese e su presunti contrasti per gestire la piazza del traffico delle sostanze stupefacenti . Tutto è cominciato mercoledì scorso con l'aggressione di un marocchino da parte di alcuni passanti in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Da lì sono sorte manifestazioni spontanee e l'aggressione a un secondo marocchino. (ANSA).