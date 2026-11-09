(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Brevi momenti di tensione davanti al rettorato dell'Università di Torino, dove gli studenti che fino a questa mattina occupavano il Campus Einaudi chiedono un incontro con la rettrice Cristina Prandi. Dopo oltre un'ora in cui manifestanti e forze dell'ordine sono rimasti gli uni di fronte agli altri, alcuni studenti hanno tentato di forzare il cordone degli agenti. Ne sono seguiti spintoni e il tentativo è stato respinto dalla polizia. La Digos ha sequestrato lo striscione esposto dai manifestanti, sul quale era scritto "Noi non ci svendiamo, soldi all'università e non alla guerra. Prandi dimissioni". "Mentre noi chiediamo di parlare con la rettrice, lei ci fa picchiare dalla polizia", hanno affermato gli studenti. La protesta si svolge mentre è in programma una seduta straordinaria del Senato accademico. (ANSA).