(ANSA) - TRIESTE, 07 NOV - Momenti di tensione durante il corteo antifascista di Gorizia oggi, quando la polizia è venuta a contatto con un gruppo di esponenti di CasaPound e Blocco studentesco che tentavano di raggiungere il corteo di antifascisti che stava sfilando in città. Tre agenti hanno riportato contusioni: uno in particolare ha subito una lussazione della spalla e gli è stata diagnosticata la guarigione in 21 giorni. I tafferugli sono avvenuti nella zona di piazza Municipio. Lo riporta il sito del quotidiano Il Piccolo. Al corteo, organizzato dal Collettivo Giovani Antifa, hanno partecipato circa 200 persone che sono sfilate in un clima per il resto tranquillo. Secondo il quotidiano tra i manifestanti c'era anche un gruppo arrivato da Ravenna. In piazza Municipio, però, il corteo si è trovato a poche decine di metri da un gruppetto di esponenti di Casapound e del Blocco studentesco, che erano in via Mazzini, zona controllata con attenzione dagli agenti in tenuta antisommossa. Dopo uno scambio di insulti e provocazioni da entrambe le parti, qualcuno ha tentato di forzare il cordone della polizia, che ha ricacciato indietro le persone; nei tafferugli tre agenti sono rimasti feriti. (ANSA).