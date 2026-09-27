(ANSA) - ROMA, 27 SET - E' alta la tensione a Portadown, in Irlanda del Nord, dove una grande folla di manifestanti si è radunata lungo la Garvaghy Road per protestare contro la marcia dell'Orange Order, organizzazione protestante unionista tornata a sfilare sulla Garvaghy Road dopo 28 anni. Alcuni partecipanti alla protesta si tengono per mano formando una catena, mentre alle persone ferme ai lati della strada è stato chiesto di spostarsi verso il centro della folla. Alla manifestazione ha partecipato anche Gerry Carroll, esponente dell'assemblea nordirlandese per People Before Profit (Pbp), insieme ad altri politici. Intanto, gli appartenenti all'Orange Order sono ancora riuniti in una sala presso la chiesa di Drumcree, a circa un miglio dalla Garvaghy Road, in attesa di ulteriori indicazioni da parte della polizia per dare il via alla parata. Un invito alla calma arriva dal primo ministro britannico Andy Burnham: "So che la situazione è tesa. Chiediamo calma da tutte le parti", ha detto. "Sono stati compiuti grandi progressi in Irlanda del Nord e non vogliamo che si torni indietro. È una situazione complessa, ovviamente, ma è fondamentale lavorare per riportare la calma", ha aggiunto. (ANSA).